El nuevo reto de Álvaro Saborío en primera división ahora será desde el banquillo

Álvaro Saborío llegó a Inter San Carlos para acompañar a Douglas Sequeira en la dirección técnica y hoy está feliz por su regreso a la primera división.
El exjugador de equipos como Saprissa, Alajuelense y San Carlos se mostró emocionado, luego del empate 0-0 del Inter contra Jicaral Sercoba, pues con este resultado lograban el ascenso a la primera división.
El exdelantero de 44 años añadió que fuera de las canchas, se sufre bastante, pero está agradecido por el apoyo y la oportunidad de ver lo que ha crecido el equipo. Saborío se vinculó al Inter en setiembre del año pasado.
“Me siento muy contento, ver a Douglas (Sequeira, técnico) y lo que ha logrado con el equipo, feliz por la decisión de venir”. Álvaro Saborío, asistente Inter San Carlos.
Las declaraciones de Álvaro Saborío
Sabo dice estar orgulloso del proyecto y feliz, por ver a dos equipos de su zona en la máxima categoría.
“Me siento muy contento, ver a Douglas (Sequeira, técnico) y lo que ha logrado con el equipo, feliz por la decisión de venir.
“Se sufre bastante, pero el estar afuera es parte de la vida y la verdad es que el cuerpo técnico y los jugadores me recibieron muy bien, con respeto y desde que llegamos la meta era estar en primera división y ahora hay que disfrutar”, comentó.
El exjugador añadió que cuando estuvo en la Asociación Deportiva San Carlos vivió algo similar, cuando era delantero, porque ayudó a que los toros volvieran a la primera división en el 2018 y un año más tarde se proclamaron campeones del torneo de Clausura 2019, final que le ganaron al Deportivo Saprissa.
“Ahora hay que preparar al equipo para que sea competitivo y estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. La consigna era traer jugadores con trayectoria, porque se podrían afectar por la presión, el campo de juego y hoy (domingo) hicieron un gran partido”, añadió.