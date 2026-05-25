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El nuevo reto de Álvaro Saborío en primera división ahora será desde el banquillo

Álvaro Saborío llegó al Inter San Carlos en setiembre del año pasado para acompañar a Douglas Sequeira en el equipo que hoy llega a la primera división

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Álvaro Saborío llegó a Inter San Carlos para acompañar a Douglas Sequeira en la dirección técnica y hoy está feliz por su regreso a la primera división.

El exjugador de equipos como Saprissa, Alajuelense y San Carlos se mostró emocionado, luego del empate 0-0 del Inter contra Jicaral Sercoba, pues con este resultado lograban el ascenso a la primera división.

El exdelantero de 44 años añadió que fuera de las canchas, se sufre bastante, pero está agradecido por el apoyo y la oportunidad de ver lo que ha crecido el equipo. Saborío se vinculó al Inter en setiembre del año pasado.

“Me siento muy contento, ver a Douglas (Sequeira, técnico) y lo que ha logrado con el equipo, feliz por la decisión de venir”. Álvaro Saborío, asistente Inter San Carlos.

Álvaro Saborío
Álvaro Saborío, asistente del Inter San Carlos se mostró agradecido por formar de un proyecto en crecimiento. Foto: Liasce. (Foto: Liasce./Foto: Liasce.)

Las declaraciones de Álvaro Saborío

Sabo dice estar orgulloso del proyecto y feliz, por ver a dos equipos de su zona en la máxima categoría.

“Me siento muy contento, ver a Douglas (Sequeira, técnico) y lo que ha logrado con el equipo, feliz por la decisión de venir.

“Se sufre bastante, pero el estar afuera es parte de la vida y la verdad es que el cuerpo técnico y los jugadores me recibieron muy bien, con respeto y desde que llegamos la meta era estar en primera división y ahora hay que disfrutar”, comentó.

El exjugador añadió que cuando estuvo en la Asociación Deportiva San Carlos vivió algo similar, cuando era delantero, porque ayudó a que los toros volvieran a la primera división en el 2018 y un año más tarde se proclamaron campeones del torneo de Clausura 2019, final que le ganaron al Deportivo Saprissa.

“Ahora hay que preparar al equipo para que sea competitivo y estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. La consigna era traer jugadores con trayectoria, porque se podrían afectar por la presión, el campo de juego y hoy (domingo) hicieron un gran partido”, añadió.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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