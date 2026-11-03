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El nuevo y millonario proyecto con el que Joel Campbell manda a callar bocas

En otro momento de su carrera, el jugador del Inter San Carlos ha dejado claro que le encantan los negocios.

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Joel Campbell se consolida como empresario y envió un mensaje a aquellas personas que le dicen que no se puede.

Campbell mostró parte del proceso de construcción de su complejo deportivo, llamado “Twelve academy”, donde hay tres canchas para el desarrollo de fútbol 5, 7 y 11 y un espacio para la parte administrativa.

En otro momento de su carrera, el jugador del Inter San Carlos dejó claro que le encantaban los negocios.

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Joel Campbell Inter San Carlos Gol a Sa Carlos Torneo Apertura 2026 Gol a Sa Carlos 9 de agosto del 2026 Cortesía: Inter San Carlos/Emmanuel Morales
Joel Campbell sigue trabajando para convertirse en un gran empresario. Foto: prensa Inter SC. (Cortesía: Inter San Carlos/Emmanuel Morales /La Nación)

Un poderoso mensaje

Esto fue lo que escribió el goleador de los tafas.

“Nunca dejen de luchar por sus sueños, entre más ‘no vas a poder’, ‘no estoy interesado’ o ‘no puedes solo’ recibas en el camino, más cerca estás de cumplir tu sueño, luchen hasta el final, crean en su visión y pídanle mucho a Dios que les dé la guía necesaria.

“El camino no es fácil, pero con sacrificio y perseverancia encontrarás el camino correcto y el final que siempre has deseado. No dejen de soñar, porque entre más grande es el sueño, más grande es la recompensa. Saludos de este soñador compulsivo”.

Joel Campbell
Este es el complejo deportivo de Joel Campbell. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell./Foto: Instagram Joel Campbell.)
Joel Campbell
Este es el complejo deportivo de Joel Campbell. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell./Foto: Instagram Joel Campbell.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.