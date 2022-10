El papá de Hernán Medford destapó cómo realmente es su hijo

El papá de Hernán Medford, don Herman Medford (así con M), dijo que su hijo es una persona más bien tímida y tranquila, muy diferente a la imagen explosiva y enérgica que proyecta cuando dirige un partido o en las conferencias de prensa.

Esa forma de ser del técnico del Herediano es un traje, una careta que se pone Hernán cada vez que se estresa o las cosas no andan muy bien, pues es la forma de liberar la tensión que carga.

Herman Medford estuvo el sábado en el estadio Coyella Fonseca. (Franklin Arroyo)

Por su parte, su tata, don Herman, tiene una personalidad muy tranquila, muy pasivo en el trato con la gente pero ojo, cuando se enoja, se enoja.

En una entrevista con La Teja, don Herman confesó algunas particularidades de su hijo.

-¿Qué tan importante es el apoyo familiar para Hernán en momentos difíciles?

- Uno trata de dar apoyo total en las buenas y en las malas, en la vida a veces las cosas salen bien y a veces cuesta más que se den, pero la idea es seguir apoyando y compartir energías.

-¿Él le pide consejos a usted?

- Sí, hablamos de cosas en general, no solo de fútbol, de fútbol el que sabe es él, yo soy un aficionado, pero compartimos algunas cositas, lo que hacemos es darle consejos sobre la vida en general y que eso trate de aplicarlo a muchas cosas, muchas decisiones que tiene que tomar porque la vida es compleja y uno no es perfecto. Uno tiene que estar buscando apoyar y compartir.

-Me llama la atención que usted se ve muy tranquilo, muy pasivo y Hernán es muy enérgico, ¿por qué esa diferencia de carácteres?

-Lo que pasa es que Hernán está en un ambiente donde se genera mucho estrés y eso se va acumulando, entonces para él es sano poder sacar eso, si lo trata de retener, siendo amable la gente lo critica, lo llaman bocón porque quieren que sea hipócrita.

- Entonces, ¿él no es así?

-Él es una persona sincera, comparte lo que siente y entiende que todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero ese ambiente en que vive él, esa presión, la exposición al público, si usted no suelta eso, te perjudica, o sea, el ser humano, los seres vivientes, en general, generan esa energía por dentro como un mecanismo de defensa y luego, cuando se relaja uno después de defenderse, ya baja esa presión y sigue normal.

“Pero si usted en la vida sigue en esa presión genera un montón de problemas, por eso usted ve que la gente famosa de cines y cantantes terminan en drogas y en problemas, pues no saben cómo sacar eso. La gente no comprende, la gente quiere que sea amable, que sea hipócrita, no… él tiene que soltar eso, tiene que ser él, tiene su filosofía de vida y cuando le preguntan algo tiene que responder acorde a lo que él siente y no lo que la gente quiere o la prensa quiere.

Hernán Medford es explosivo pero para no reprimirse. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Usted también es similar a él?

- Yo sí, pero yo comprendo el mecanismo y puedo administrar mejor la situación porque no estoy expuesto constantemente a la opinión pública, me puedo enojar con usted y me voy, sé que ese enojo no lo puedo mantener y busco la manera de relajarme y sacarlo por medio de meditaciones y un montón de cosas, pero si estuviera en la posición de Hernán donde es algo constante, él puede ganar un partido hoy y el miércole pierde y tiene que volver a la presión, nunca tiene un lapso de tiempo suficiente para estar en un estado de relajación, tiene que sacarlo si no va a terminar con problemas.

Hernán Medford tira en redes sociales y al que le cae el guante que se lo plante

-¿Ese es un consejo suyo, que no se reprima?

-No exactamente, yo en realidad no le digo que tiene que hacerlo sino que no le llamo la atención porque sé que es necesario y él lo sabe. Nosotros hablamos de cosas en general y una de las cosas es comprenderse a uno mismo, si uno no se comprende a uno mismo por más éxitos financieros, de profesión que tenga, está jodido, eso es lo importante.

- ¿Y cómo es Hernán? ¿Amiguero, alegre, explosivo, tímido?

- Él por naturaleza es más bien tímido, lo que pasa es que otra vez, por el tipo de profesión que tiene, tiene que jugar con eso, forzarse a hacer una figura pública.

- Lo de técnico es una careta?

- Sí, tiene que ponérsela si no lo joden. Ponga de ejemplo los técnicos que son calmados, como más tranquilitos y usted compara a ellos con otros técnicos con personalidades como las de Hernán y esa actitud pasiva no les ha ayudado mucho, salen criticados, pierden, no hay ventaja en ser así.

- O sea, si Hernán como técnico fuera igual que como persona, ¿sería un técnico pasivo?

Hernán Medford: “Soy de los entrenadores que más logros ha tenido”

- Exacto y entonces, por ejemplo, la prensa le hace una pregunta y el técnico pasivo está de acuerdo con el periodista para acomodarse, para que no lo presionen mucho, pero tampoco sirve de nada porque termina siendo criticado y le serruchan el piso, de nada sirve.

- He oído decir que Hernán fuera de la cancha es un chavalazo.

- Es diferente, pero tiene que desarrollar un mecanismo para sacar ese estrés que se acumula porque es constante.

- ¿Usted jugó?

- En canchas abiertas, me gustaba y era fiebre pero nunca logré jugar profesionalmente. Era un mejenguero.