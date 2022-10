El Patrón es tan chuzo que hasta tiene Instagram

Un espectacular Toyota Land Cruiser HJ del año 1979 con un canopy metálico ideal para jalar a pasaear a cualquier parte del país, se luce en las calles de Heredia.

Don Gonzalo Cascante, el dueño, dice que al carro le va a poner El Patrón y que tiene perfil en Instagram.

El chuzote está con toda la pata para ir a acampar, pues en la “tienda de acampar” hay electricidad (que proviene de dos baterías) donde se puede conectar una parrilla eléctrica, una cocina, refris, cargar celulares, coffee makers, todo esto para hacer de un viaje algo más llevadero y fácil.

Este chuzote lo lleva donde sea. (Cortesía )

Aparte de que brinda mucha seguridad por ser metálico.

“Para tener todo eso se requiere una inversión significativa, la idea es ponerle una refri o hielera y algún mueble donde se guarden las cosas de cocina, que se extienda y pueda poner una cocina para preparar los alimentos más fácilmente, sin tener que sacar una mesa de un lugar y ponerla en el suelo”, dijo Cascante.

El hombre le ha hecho algunas modificaciones al carro con mucho esfuerzo y sacrificio, pues era un amante de las cletas y por motivos de salud cambió de pasatiempo y logró financiar gran parte del chuzote.

El Patrón está con toda la pata. (Cortesía )

Cascante compró el carrito hace un año y medio aproximadamente y de a poquitos le ha hecho cositas.

Conocer el país con El Patrón es el sueño de Gonzalo Cascaten. (Cortesía )

“Es un carro que uno siempre vio en la calle, yo tengo 57 años y los vi pero nunca tuve la oportunidad de tenerlo hasta que se me metió como una loquera, vendí las cosas del ciclismo y empecé a buscar uno, y encontré el que yo quería, que era un pick up”, expresó.

Gonzalo ha hecho muchos esfuerzos para tener el carro bien lindo. (Cortesía )

“Se restauró totalmente, se desarmó por completo y se le hicieron varios cambios, se le corrió el diferencial diez centímetros, por ejemplo. El motor está en perfecto estado, es el original”, expresó .

“Lo compré en Aserrí, estaba en buen estado, normal digamos, para un carro de cuarenta y resto de años. Lo tenía un señor mayor, lo utilizaba para la finca, el cajón de ese carro era de madera”.

Cascante le tiene una red social a El Patrón, un perfil de Instagram donde sube fotos con parte de sus aventuras. Está tan chuzo que le han escrito de Australia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina y otros países.

Con este chuzote puede meterse a cualquier lado y acampar

“Le sobran los novios, no solamente cuando ando en la calle, le tengo una página en Instagram entonces me han pedido fotos desde esos países y lo han posteado y etiquetado en la página del carro”.

Aunque su idea no es venderlo, una buena oferta lo puede hacer cambiar de parecer, pero estamos hablando de 35 mil dólares por lo menos (más de 22 millones de colones).

Los detalles llaman la atención. (Cortesía )

“Llama mucho la atención, la gente adulta, que conoce de este carro me dice ‘que lindo que está'. Son muchos piropos para el carro. A las mujeres también les gusta mucho, pero no puedo decir que tanto porque tengo a mi esposa a la par”, dijo mientras se moría de risa.

Esta belleza es modelo 72 y tiene todo original

Usted puede encontrar a El Patrón en el Instagram The_HJ45_TLC_Costa_Rica_.

“Un carro de estos requiere mucho ajuste, lo saqué hace un mes del taller. No lo he llevado a todo el país, pero es la idea. Quiero ir a acampar con él y ya me han hablado de exposiciones y ferias”.