El “pecado” de Amarini Villatoro que le costó un platal a Cartaginés

El Club Sport Cartaginés ya sabe cuánto deberá pagar de multa por retrasar el inicio de la conferencia de prensa luego del partido contra Alajuelense.

El martes anterior, luego de la derrota 2-0 contra los rojinegros, el técnico brumoso Amarini Villatoro tardó casi 20 minutos en llegar a la sala de conferencias, para conversar con los medios sobre el encuentro.

Además, el guatemalteco se extendió por más de los 10 minutos que establece el reglamento de la Unafut y hasta ofreció disculpas por atrasar el inicio de su participación.

Esta es la sanción que recibió Cartaginés, a causa del retraso en conferencia de prensa de su técnico Amarini Villatoro. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sanciones

Este viernes, el Comité Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer la sanción que recibieron los brumosos.

“Sancionar al club con una multa de ₡400 mil, de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 11), al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa pospartido".

En el caso de Alajuelense, se sancionó al volante Creichel Pérez, por acumulación de tarjetas.

“Sancionar al jugador Creichel Pérez Arias con un partido de suspensión y una multa de ₡100 mil, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura".