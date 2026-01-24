El periodista Kevin Jiménez se tira al agua con ambicioso proyecto deportivo

Deportes

El periodista Kevin Jiménez echará a andar un ambicioso proyecto deportivo

Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Kevin Jiménez echará a andar un ambicioso proyecto deportivo.

Una fuente cercana a este medio confirmó que el comunicador, especialista en fichajes deportivos, adquirió la franquicia de un equipo de futsal y la próxima semana dará a conocer detalles de esta nueva inversión.

El nuevo proyecto de Kevin Jiménez

Kevin compró la franquicia de un equipo de futsal y tendrá un club en la liga premier de esta disciplina.

El equipo masculino estará en la primera división del torneo de futsal y la conformación del cuadro será presentada el próximo lunes, cuando se revelen datos para la próxima temporada.

Hace unos meses, Jiménez fue presidente de un equipo de fútbol 7, en un torneo llamado Seven Pro League.

