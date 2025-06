El “Piojo” Herrera dejó como palo de perico a periodista por pregunta que le hizo

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional se chivió por una pregunta que le hicieron luego del partido ante Estados Unidos. Prensa FCRF. (sho/FCFR)

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, se mostró como pocas veces lo hemos visto en Costa Rica y se enojó con un periodista, quien lo cuestionó por Brandon Aguilera.

Luego del partido contra Estados Unidos, en el que la Tricolor cayó en la tanda de penales, el periodista Carlos Serrano, de Radio Monumental, le consultó al Piojo sobre las métricas del volante y la razón por la que le da minutos.

A Herrera no le hizo nada de gracia que le tiraran a Brandon, quien juega en el Rio Ave F. C. de la Primeira Liga de Portugal.

“¿Por qué tanta necedad de criticar a un jugador? Lo compró un equipo de la Premier League, algo debe tener el muchacho, porque los equipos de la Premier no compran a cualquier jugador.

“Me parece que el chico no lo hace mal, a lo mejor no tuvo un buen partido, pero que se cuestione a un jugador que es costarricense, que tiene 22 años, me parece que es algo muy ilógico de parte de ustedes.

“¿Quieres ver a un jugador que corre más? Vete a ver a Usain Bolt. ¿Cuáles métricas? En mis tiempos no existían las métricas y eso no marca la posición de un jugador, es la entrega y la determinación que tiene", afirmó.

Un fracaso

Antes del duelo contra los gringos, Herrera había dicho que si no se llegaba a las finales de la Copa Oro sería un fracaso y hoy (domingo) mantuvo su posición.

“Desafortunadamente, hoy se nos fue el partido. Sobre los penales, hablamos de quién se sentía con la confianza de los que practicaron en la semana. (Francisco) Calvo hace el primero, lo hace bien y tiene la mala fortuna de fallar. Siempre está practicando con Manfred (Ugalde).

“No es suerte, es capacidad y hoy no tuvimos la capacidad, por eso estoy reconociendo que es un fracaso”, afirmó.

Por otro lado, Miguel dijo lo que le deja la Copa, de cara a lo que se viene: la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

“Me deja buenas cosas, mucho por trabajar, una enseñanza importantísima, hicieron un buen torneo, pero hay que hacer más, ya que viene una eliminatoria que será muy disputada.

“Hay mucho que trabajar y esperamos tener tiempo. Es una gran enseñanza para ellos, se disputaron partidos muy interesantes y, desafortunadamente, nos vamos por penales”, añadió.