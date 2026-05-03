El Pitazo

A Cartaginés le anularon un gol contra Herediano: Henry Bejarano dice si el VAR actuó bien o mal

Cartaginés anotó un gol al cierre del primer tiempo, pero fue anulado por posición fuera de juego

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Por Henry Bejarano Matarrita

Cartaginés y Herediano abrieron las semifinales del torneo de Clausura y una acción al final del primer tiempo generó debate entre la afición brumosa.

Al minuto 45 llegaría el que era el primer gol de los blanquiazules, pero segundos después de la anotación, el asistente Juan Carlos Mora anularía el gol, por una posición adelantada del chileno Juan Carlos Gaete, quien envió la pelota al fondo del arco de Dany Carvajal.

El analista Henry Bejarano revisó la acción y esto dijo sobre la jugada.

El análisis de Henry Bejarano

“Está bien anulado el gol, porque hay posición fuera de juego del chileno Gaete”, dijo el exárbitro.

Minutos después llegaría Elías Aguilar, para abrir la cuenta para los florenses. El juego va 0-1.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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