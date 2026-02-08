Alajuelense vs. Herediano: ¿era penal la jugada de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar? Esto dice un analista arbitral

Una decisión del árbitro Juan Gabriel Calderón calentó el ambiente durante el juego de Alajuelense y Herediano.

Al minuto 37, el defensor Keyner Brown cometió una supuesta falta sobre el delantero mexicano Ángel Zaldívar, y el central señaló la falta de penal.

Eso provocó la molestia en los jugadores florenses y cuando parecía que llegaba el turno de cobrar el tiro desde los once pasos, el VAR llamó al réferi para analizar la jugada.

No era penal

Minutos después, se cambió la decisión inicial y el cobro de penal quedó descartado para la Liga, una decisión que respalda el analista Henry Bejarano:

“Eso no es penal, no hay ninguna falta y me parece increíble que el árbitro no lo vea como tal”, sentenció.

El juego entre Alajuelense y Herediano va 0-0.