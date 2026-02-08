El Pitazo

Alajuelense vs. Herediano: ¿era penal la jugada de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar? Esto dice un analista arbitral

Al minuto 37, se dio la primera acción polémica en el duelo de Alajuelense y Herediano

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

Una decisión del árbitro Juan Gabriel Calderón calentó el ambiente durante el juego de Alajuelense y Herediano.

Al minuto 37, el defensor Keyner Brown cometió una supuesta falta sobre el delantero mexicano Ángel Zaldívar, y el central señaló la falta de penal.

Eso provocó la molestia en los jugadores florenses y cuando parecía que llegaba el turno de cobrar el tiro desde los once pasos, el VAR llamó al réferi para analizar la jugada.

No era penal

Minutos después, se cambió la decisión inicial y el cobro de penal quedó descartado para la Liga, una decisión que respalda el analista Henry Bejarano:

“Eso no es penal, no hay ninguna falta y me parece increíble que el árbitro no lo vea como tal”, sentenció.

El juego entre Alajuelense y Herediano va 0-0.

Henry Bejarano, analista arbitral, dijo que jamás era penal. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Henry BejaranoAlajuelenseHeredianoÁngel Zaldívar
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.