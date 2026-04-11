El Pitazo

Cartaginés vs. Herediano: cometen injusticia contra los brumosos y le explicamos por qué

Una jugada generó debate en el segundo tiempo entre Cartaginés y Herediano, de este viernes

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Por Henry Bejarano Matarrita

La polémica se hizo presente en la segunda parte del juego entre Cartaginés y Herediano, que se disputó este viernes en el estadio Fello Meza.

Al minuto 89, hubo una falta dentro del área contra el joven Elian Lemuel Lanfranchi, delantero que debutó con el equipo brumoso. Sin embargo, el central Adrián Chinchilla señaló que no era penal.

Injusticia

El analista Henry Bejarano cuestionó la decisión del silbatero.

“¿Cómo no señalaron penal?, si es una falta clara. ¿Y el VAR? Es increíble que no sancionen este tipo de acciones", dijo.

El juego cerró con marcador 1-2 a favor de Herediano.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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