Costa Rica vs Nicaragua: ¿Era penal la falta sobre Manfred Ugalde?

Costa Rica derrota 1-0 a Nicaragua, en el juego de la fecha 4 de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una jugada en el partido entre Costa Rica y Nicaragua generó polémica en los primeros minutos del juego, que se realiza en el estadio Nacional.

Al minuto 9, hubo una falta dentro del área contra el delantero Manfred Ugalde y el central salvadoreño Ismael Cornejo recurrió al VAR, para revisar la acción, a ver si era penal.

“No hay penal porque la regla es muy clara, se sanciona la falta más grave y ¿cuál es la más grave? El fuera de juego.

El jugador interfiere en el juego, porque genera un impacto en la regla de juego", expresó.

Antes de la falta contra Ugalde, hubo una acción previa y esta fue la que se señaló como fuera de juego. El encuentro va 2-1 a favor de los ticos, con gol de Alonso Martínez.