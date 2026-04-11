El analista Henry Bejarano confirma y explica el aparente error que le arrebató el empate al Cartaginés

La polémica se hizo presente en el cierre del juego entre Cartaginés y Herediano.

En el tiempo de reposición, el volante Douglas López marcó el que era el gol del empate para los brumosos, pero el central Adrián Chinchilla señaló que el gol no era válido.

Esto porque antes de la anotación, la bola habría salido, ante un centro del defensor Fernán Faerron.

Los reclamos en el banquillo blanquiazul fueron más que evidentes, porque la anotación le daba un respiro al club de la Vieja Metrópoli y el juego hubiera cerrado con empate 2-2.

El juego entre Cartaginés y Herediano cerró con marcador 1-2. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

No sale la bola

El analista Henry Bejarano fue claro y el gol de los brumosos era válido:

“Para mí no salió total como lo establece la regla”, dijo el exárbitro.