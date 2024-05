Esto dice Henry Bejarano sobre el pleito que se armó al final del juego Alajuelense - Herediano

Adrián Chinchilla expulsó a Héctor Altamirano, técnico de Herediano. (JOHN DURAN)

El cierre del juego entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano estuvo marcado por la polémica y para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, parte de lo sucedido fue culpa del cuarto árbitro Yazid Monge, por no reaccionar de buena manera.

El exsilbatero le sacó tarjeta roja a Monge por permitir que el pleito que se dio al cierre empañara el trabajo del cuarteto arbitral, cuando en la reposición de la segunda parte se dieron lanzamientos de objetos y los banquillos se fueron a los golpes.

“Es increíble cuando hay un cuarto árbitro que no tiene el control del juego, va y se mete en cosas y luego se dieron los golpes de un lado a otro, pasó de todo, esto se descontroló.

“Esto sucedió por el mal manejo del central, no tuvo control del juego y un cuarto árbitro que no sé quién lo puso ahí, no dejó trabajar ni hacer nada”, detalló.

Por varios minutos el juego estuvo suspendido por la gran cantidad de golpes que se dieron y hasta mostraron tarjetas rojas a Héctor “Pity” Altamirano, técnico del Herediano, por reclamos, y a Javier Baldí, fisioterapeuta de Alajuelense, quien trató de esconder un objeto que lanzaron desde la gradería.

Asistente en todas

En cambio, Jeriel Valverde, asistente 2 del cuarteto arbitral, se vistió de héroe para avalar dos jugadas claves en el partido que finalmente ganaron los manudos.

La primera fue en la anotación de los alajuelenses, al avalar el gol por estar bien ubicado y ver que la bola cruzó la línea de meta.

“Al minuto 57 muy bien el asistente Jeriel Valverde, ese balón pasó completamente la línea de gol como lo establece la regla 10 y mejor la reacción de Adrián Chinchilla en apoyarlo”, describió Bejarano.

Pero eso no fue todo, después levantó la banderola en el momento indicado al anular lo que era el segundo gol de los locales.

“Muy bien de nuevo Valverde, estaba bien concentrado porque al 62′ sí existió fuera de juego en el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense por parte de Jonathan Moya, ahí interfirió en el juego y por eso no se validó el gol”, mencionó.

Mal el central

Previo al gol, según don Henry, a Carlos Mora le cometieron falta dentro del área y Adrián Chinchilla no lo marcó.

“Al minuto 54 sí fue falta de penal, porque el jugador de Herediano se cruzó donde corría Carlos Mora y era falta para marcar la pena máxima.

“Fue muy clara, pero que el árbitro Adrián Chinchilla no señaló. Penal que no fue sancionado para Liga Deportiva Alajuelense”, sentenció Bejarano.