Al minuto 14 del partido entre Saprissa y Puntarenas, en el estadio Ricardo Saprissa, hubo un agarronazo sobre el defensor morado Kendall Waston que fue penal clarísimo.

Para Henry, el agarronazo a Waston fue penal. (Jose Cordero)

El defensor de Puntarenas no deja avanzar a Waston, el jugador sujeta a Waston y no lo deja avanzar, penal que el árbitro no ve, fue muy clara la acción.