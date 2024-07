Gol de Alajuelense disimuló un horror del árbitro en contra de los manudos

Diego Campos se encargó de abrir el marcador para Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

El gol del empate de Liga Deportiva Alajuelense, anotado por Diego Campos, evitó que el árbitro central Pablo Camacho evitó que cometiera una equivocación que habría perjudicado a los manudos.

Previo al remate del atacante manudo, la bola le pegó en la mano al defensor del Santos, Jhamir Ordain dentro del área, y para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, dijo que el gol le salvó la tanda al central.

“El árbitro actuó bien en dejar seguir la jugada, pero ojo, la mano dentro del área del defensa de Santos sí era penal, pero aún así Pablo dijo que no había sido y dejó que siguiera la jugada. Eso quiere decir que si no hubiera anotado Alajuelense, no habría sancionado el penal.

“Esto porque si Pablo Camacho estaba consciente que eso era mano, habría hecho una señal con sus manos señalando la jugada, pero no hizo nada, quiere decir que para él no fue mano, cosa que sí era penal, por obra y gracia de Alajuelense le quedó la bola y anotaron”, comentó.

Por otra parte, para Bejarano un jugador guapileño hace rato debió haber salido salir expulsado por una dura acción contra un colega rojinegro.

Ese futbolista es Jordan Smith, quien al minuto 30 recibió la tarjeta amarilla por golpear a Alberto Toril con el balón en el costado derecho de la espalda, pero para el analista arbitral de La Teja, el réferi Pablo Camacho debió mostrarle otro color.

“Eso no era amonestación para Jordan Smith, eso es tarjeta roja porque el jugador de Santos ya sabía que el árbitro había sancionado la falta, el balón estaba detenido y se excedió en su acción, como consecuencia eso fue conducta violenta”, comentó.