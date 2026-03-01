Guadalupe FC vs Saprissa: hubo un penal a favor de Saprissa y el árbitro no lo sancionó

En el cierre del partido entre Guadalupe FC y Saprissa hubo una falta de penal a favor de los morados que el cuerpo arbitral no señaló, asegura el analista Henry Bejarano.

Al minuto 80, hubo una falta dentro del área contra el defensor morado Kendall Waston, quien estaba buscando el tercer gol de los morados, pero el central Pablo Camacho dejó seguir las acciones.

Saprissa derrota al equipo de la rosa, por marcador 2-0, pero en criterio del analista Henry Bejarano, a Saprissa no le sancionaron un penal válido.

El criterio de Henry Bejarano

Este es el análisis del exárbitro:

“Al minuto 80 hubo una falta dentro del área, contra el jugador Kendall Waston y ni el árbitro ni el VAR revisaron la jugada.

“El jugador Geovanni Clunie empuja al defensor del Saprissa, pero no validan la falta, me parece increíble que no sancionen la falta”.