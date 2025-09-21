El Pitazo

Guadalupe vs Alajuelense: por esta razón no era válido el gol que anotó la Liga

Guadalupe y Alajuelense juegan en el estadio Colleya Fonseca

Por Yenci Aguilar Arroyo
20/09/2025, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 10 del torneo de apertura entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
El árbitro Adrián Chinchilla ha cometido algunos errores a la hora de señalar jugadas en el partido entre Guadalupe y Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El árbitro Adrián Chinchilla, quien imparte justicia en el encuentro entre Guadalupe y Alajuelense, ha cometido varios errores durante el partido.

Al minuto 60, al rojinegro Guillermo Villalobos le cometieron una fuerte falta dentro del área, sin embargo, el silbatero obvió la infracción y decidió seguir con el partido.

“Lo jalan, le cometen una falta dentro del área y el VAR no aparece para señalar la jugada como corresponde”, dijo el exárbitro Henry Bejarano.

El juego entre guadalupanos y liguistas va con empate 0-0. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Al minuto 4, los rojinegros abrieron la cuenta, gracias a un tanto de Jeison Lucumí, pero minutos después, se anuló por estar en fuera de juego.

Según Bejarano, el gol no era válido, porque antes de la jugada que cerró con la anotación de los liguistas, hubo una falta sobre Samir Taylor, de Guadalupe que no fue sancionada.

“Era una falta muy clara a favor de Guadalupe, pero no la vieron y fue por el fuera de juego, pero en ambos casos la anotación no era válida. Y el VAR no está atento y el árbitro no ve las jugadas”, destacó.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

