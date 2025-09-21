El Pitazo

Guadalupe vs Alajuelense: un futbolista juega de gratis en el partido y le contamos por qué

El encuentro entre Guadalupe y Alajuelense va 0-0 al finalizar el primer tiempo

Por Henry Bejarano Matarrita
20/09/2025, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 10 del torneo de apertura entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Un futbolista de Guadalupe está jugando de gratis en el encuentro ante Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Un jugador de Guadalupe está de gratis en el partido ante Alajuelense.

Este sábado, el futbolista Leonel Peralta se ganó una tarjeta amarilla, luego de impactar el rostro de un futbolista del equipo rojinegro.

Corría el minuto 11 del partido cuando se registró la jugada, que para criterio del analista Henry Bejarano, Peralta está jugando de gratis, pues a su parecer hubo una conducta antideportiva.

“Es para tarjeta roja, el jugador de Guadalupe le da con todo al futbolista de Alajuelense y es increíble que el VAR no analice la jugada para determinar la correcta sanción”, expresó.

El encuentro, que se juega en el estadio Colleya Fonseca va 0-0.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

