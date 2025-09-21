Guadalupe vs Alajuelense: un futbolista juega de gratis en el partido y le contamos por qué

Un futbolista de Guadalupe está jugando de gratis en el encuentro ante Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Un jugador de Guadalupe está de gratis en el partido ante Alajuelense.

Este sábado, el futbolista Leonel Peralta se ganó una tarjeta amarilla, luego de impactar el rostro de un futbolista del equipo rojinegro.

LEA MÁS: Una leyenda del fútbol tico le ayudó a Kenyel Michel a conseguir su contrato en la MLS

Corría el minuto 11 del partido cuando se registró la jugada, que para criterio del analista Henry Bejarano, Peralta está jugando de gratis, pues a su parecer hubo una conducta antideportiva.

“Es para tarjeta roja, el jugador de Guadalupe le da con todo al futbolista de Alajuelense y es increíble que el VAR no analice la jugada para determinar la correcta sanción”, expresó.

El encuentro, que se juega en el estadio Colleya Fonseca va 0-0.