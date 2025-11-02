El Pitazo

Guadalupe vs Saprissa: ¿Era penal en contra de los morados? Esto dice Henry Bejarano

La central Marianela Araya cometió un grave error en el juego entre Guadalupe y Saprissa

Por Henry Bejarano Matarrita

Guadalupe FC recibe al Deportivo Saprissa este sábado, en el estadio Colleya Fonseca y hubo un error arbitral en los primeros minutos del partido.

Al minuto 9, hubo una falta dentro del área de Jefferson Brenes, jugador del Saprissa contra un futbolista del equipo de la rosa y los guadalupanos pedían penal para los locales, pero la central Marianela Araya dejó seguir el partido.

14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Una grave falta se cometió en los primeros minutos del juego entre Guadalupe y Saprissa. John Durán. (John Durán /John Durán)

La falta que no fue sancionada

Para el analista Henry Bejarano, Araya y el encargado del VAR Anthony Bravo cometierron un grave error al no señalar la falta.

“¿En dónde está el VAR? Es increíble que no se revise la jugada, cuando hay un claro penal para Guadalupe", afirmó Bejarano.

El encuentro entre Guadalupe y Saprissa va 0-0.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

