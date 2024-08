Henry Bejarano califica de garrafal un error que cometió el árbitro central en el Saprissa - Liberia

Saprissa y Liberia ha generado muchas jugadas de peligro en ambos bandos. Foto: Albert Marín.

Róger Vindas es el árbitro central que imparte justicia en el Deportivo Saprissa - Municipal Liberia, pero hasta el momento saca mala nota por una jugada que se le salió de las manos y no aplicó la nueva regla

Esa situación pasó al minuto 31, cuando Liberia pidió penal dentro del área por una aparente falta dentro del área a Daniel Colindres, el central no la marcó y todos los liberianos se le fueron encima a reclamar.

Henry Bejarano, nuestro analista arbitral, explicó que en esa acción cometió un error garrafal, porque no aplicó la nueva regla que hace pocos días la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol comunicó que solo el capitán puede hablar con el central en jugadas polémicas.

“No es penal, pero antes había falta de tarjeta amarilla (contra Marvin Angulo) y no la sacó, y de allí viene las protestas qué aquí no cumplen.

“¿No era que sólo el capitán podía hablar con el árbitro central en una jugada polémica? Ahí todo el mundo le protestó a Róger Vindas, esa regla aquí no se puede aplicar porque es otra cultura, eso se dará siempre hasta que no haya una comisión de arbitraje verdaderamente dé una directriz y el central que no acate eso quede en el congelador”, comentó.