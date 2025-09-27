El Pitazo

Henry Bejarano es claro en el gol que le anularon a Alajuelense en el cierre ante Puntarenas

Henry Bejarano fue tajante en su criterio sobre polémica entre Alajuelense y Puntarenas FC

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
A Alejandro Bran le anularon un gol lícito según Henry Bejarano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue claro en su criterio sobre el gol anulado a Alajuelense en el minuto 92 ante Puntarenas FC por posición prohibida de Ronald Matarrita.

Según Henry, el árbitro Bryan Cruz y el equipo del VAR se equivocaron al anular el tanto, pues el lateral manudo estaba en buena posición antes de hacer el centro que origina la jugada que termina en un golazo de Alejandro Bran de fuera del área.

“Era gol, nunca debió anularlo, no hay nada malo en la jugada”, afirmó Bejarano.

En la transmisión de FUTV, la jugada se ve muy ajustada, al punto que para los comentaristas no se puede afirmar que Matarrita estuviera adelantado.

La polémica se aviva aún más luego que a media semana, la comisión de arbitraje reconoció que ante Guadalupe FC los réferis cometieron un error contra los manudos al no pitar un penal que sí era contra Creichel Pérez.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Henry BejaranoAlajuelensePuntarenas FCAlejandro Bran
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.