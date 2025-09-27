Henry Bejarano es claro en el gol que le anularon a Alajuelense en el cierre ante Puntarenas

A Alejandro Bran le anularon un gol lícito según Henry Bejarano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue claro en su criterio sobre el gol anulado a Alajuelense en el minuto 92 ante Puntarenas FC por posición prohibida de Ronald Matarrita.

Según Henry, el árbitro Bryan Cruz y el equipo del VAR se equivocaron al anular el tanto, pues el lateral manudo estaba en buena posición antes de hacer el centro que origina la jugada que termina en un golazo de Alejandro Bran de fuera del área.

“Era gol, nunca debió anularlo, no hay nada malo en la jugada”, afirmó Bejarano.

En la transmisión de FUTV, la jugada se ve muy ajustada, al punto que para los comentaristas no se puede afirmar que Matarrita estuviera adelantado.

La polémica se aviva aún más luego que a media semana, la comisión de arbitraje reconoció que ante Guadalupe FC los réferis cometieron un error contra los manudos al no pitar un penal que sí era contra Creichel Pérez.