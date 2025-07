Henry Bejarano les tira duro a dos árbitros ticos por darle triunfo al Inter Miami de Lionel Messi

Juan Gabriel Calderón y Benjamín Pineda se metieron en la polémica al pitar partido del Inter Miami de Lionel Messi (Rafael Pacheco Granados)

Los árbitros costarricenses Juan Gabriel Calderón y Benjamín Pineda entraron en la mira de la polémica este miércoles tras dar como bueno un polémico gol con el que el Inter Miami de Lionel Messi derrotó 2-1 al Atlas de México en el inicio de la Leagues Cup.

La acción se dio al cierre del partido, en tiempo de reposición, en una acción en la que el astro argentino puso un pase a su compatriota y compañero Marcelo Weigandt para que tocara solo la pecosa.

Los aztecas se quedaron reclamando un fuera de juego del anotador, pero Calderón que estaba de réferi central con la ayuda de Pineda, que estaba en el VAR, dieron por buena la jugada.

TEAM WORK! 🤩⚽️ Se juntaron los que saben, segunda asistencia de Messi y Weigandt no perdonó!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/5D8Ts1wDII — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue una pelada de los ticos.

“La acción es de fuera de juego. Es una jugada en la cual está muy claro lo sucedido, no hay un penúltimo adversario ni nada, es una acción de interferir en el juego y por lo tanto tenía que sancionarse fuera de juego.

“A mí la molestia que me da es que en el VAR estaba Benjamín Pineda, que si bien es cierto fue el primer árbitro tico por parte de FIFA en ser certificado en VAR, ha dejado mucho que desear y lamentablemente ahora se equivoca en esta”, dijo.

La otra acción que criticó es un video en el que se ve a Messi durante el partido reclamando de manera airada sus decisiones a Juan Gabriel, hasta señalándolo y este no tuvo el carácter para amonestarlo.

Lionel Messi le reclamó de manera fuerte sus decisiones a Juan Gabriel Calderón (CHRIS ARJOON/AFP)

Messi muy molesto con el arbitraje de Juan Gabriel Calderón.



Ya le han cometido un par de faltas al 10.



Atlas juega fuerte en busca de la pelota.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/EZWdUMVqdO — José Armando (@Jarm21) July 31, 2025

“Eso fue una falta de respeto, podrá ser Messi y podrá ser lo que quiera, pero el árbitro no está para que le falten el respeto, no importa que se llame como se llame, pues el árbitro está por encima de cualquier jugador y ante esos reclamos tenía que amonestar a Messi. Esto es lo que tenemos, es la realidad no solo a nivel nacional, sino internacional”, añadió.