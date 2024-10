Henry Bejarano señala el horror arbitral que generó que repitieran tres veces un penal en el Cartaginés - San Carlos

Henry Bejarano indicó que lo más preocupante fue que el error arbitral vino del VAR: (Jose Cordero)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, señaló los errors que cometió el árbitro Pablo Camacho en el polémico duelo entre el Club Sport Cartaginés y la Asociación Deportiva San Carlos.

Todo comenzó con la señalización de la pena máxima al minuto 68. Según Bejarano, el error inicial fue marcar el penal, ya que no debió haberse señalado.

“Eso no fue penal porque no hubo falta alguna; el jugador sancarleño nunca fue tocado dentro del área, se cayó solo. El VAR debió indicarle al árbitro que no era una jugada para penal. Eso fue lo peor”, comentó.

El guatemalteco Darwin Lom fue el encargado de ejecutar el penal, lanzándolo a la izquierda. En el primer intento, Danny Carvajal lo atajó, pero el árbitro ordenó repetirlo tras indicación del VAR, ya que el guardameta de San Carlos se había adelantado. Bejarano señaló que la repetición fue correcta, aunque insistió en que no debió sancionarse el penal en primer lugar.

Lom volvió a lanzar el penal al mismo lado, y nuevamente Carvajal lo detuvo. Sin embargo, el VAR detectó que el portero se había adelantado una vez más antes del disparo, lo que resultó en una amonestación para Carvajal. Bejarano indicó que esta decisión también fue correcta.

En el tercer intento, Lom finalmente marcó el gol, y de inmediato Carvajal reclamó al árbitro, lo que provocó su expulsión por doble amonestación.

Bejarano concluyó señalando que lo más preocupante de la situación fue que el VAR no fue capaz de anular la decisión inicial del penal.