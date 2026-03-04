El Pitazo

Henry Bejarano tachó de “ridícula” una decisión del árbitro en el partido entre Alajuelense y Cartaginés

Por Henry Bejarano Matarrita
Henry Bejarano fue enfático que es un relajo la expulsión que se perdonó entre Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, quedó realmente indignado pues considera que el árbitro David Gómez perdonó una tarjeta roja en el encuentro entre Alajuelense y Cartaginés.

El exárbitro calificó de ridículo el que no se expulsara al delantero chileno Juan Gaete tras darle un puñetazo en la espalda al manudo Aarón Salazar.

“Esto es inaudito, es un relajo, es increíble que permitan eso, es una roja muy clara por conducta violenta, le mandó un golpe al rival y no pasó nada. No puede ser”, criticó.

Para Bejarano, Gómez quedó muy mal parado en la acción, al no tener la fuerza de sancionar algo tan claro.

“Ridículo es un piropo. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Que lo mate? ¿Que haya sangre? Diay no, no puede ser", comentó.

