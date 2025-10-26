El Pitazo

Herediano - Cartaginés: árbitro Benjamín Pineda comete una injusticia contra los florenses

Herediano derrota 2-1 a Cartaginés, pero una jugada generó polémica en la segunda parte

Por Henry Bejarano Matarrita

Herediano obtiene de momento, una importante victoria ante Cartaginés, este sábado por la noche, en el clásico provincial que se juega en el estadio Carlos Alvarado.

Sin embargo, los florenses pudieron aumentar la cuenta, de no haber sido por un fallo del central Benjamín Pineda, quien no falló un claro penal a favor de los rojiamarillos.

Herediano
Herediano derrota 2-0 a Cartaginés, en el estadio Carlos Alvarado. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

La falta de penal que no sancionó el árbitro Benjamín Pineda

El analista Henry Bejarano analizó una jugada que se dio al minuto 64, en contra del jugador Aarón Murillo, del Herediano.

“Al minuto 64 hay un penal a favor del Club Sport Herediano que no se sanciona. Es un penal porque hay contacto en la pierna y es lamentable que el VAR no vea la falta como tal”, dijo Bejarano.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

