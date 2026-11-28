Herediano se despide este viernes del torneo de Apertura 2026 y hay una jugada del partido ante Escorpiones que dio de qué hablar.

Los florenses ganan 2-1 ante los belemitas y el primer gol del Team llegó por la vía de penal. La central Deily Gómez señaló el tiro desde los once pasos, luego de una falta de Christian Muñoz sobre Everardo Rubio, pero en realidad, fue el jugador florense quien cometió la infracción.

La réferi decidió un penal a favor de Heredia y Elías Aguilar fue el encargado de hacer el gol para los rojiamarillos.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

No era penal

Sin embargo, durante la jugada en cuestión, Rubio levantó más el pie y fue quien cometió la falta y eso lo recalcó el analista Henry Bejarano.

“Hasta ahora sé que por sancionar juego peligroso, se pita un penal a favor del Herediano.

“Juego peligroso: penal a favor de Herediano, cuando más bien era una acción a señalar para Escorpiones y el VAR, ¿en dónde está?

“Es increíble esto, juego peligroso y se sanciona penal a favor de Heredia, donde se ha visto esto”, dijo el analista.