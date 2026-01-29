El Pitazo

Herediano vs Puntarenas FC: el gol del Puerto no es válido y acá le contamos por qué

Los florenses llevaban una cómoda victoria 2-0 y la anotación de los porteños llegó por obra del paraguayo Renzo Carballo, al 52

Por Henry Bejarano Matarrita

Herediano lleva la ventaja ante el Puntarenas FC, pero el gol del descuento de los naranjas encendió la polémica en el estadio Carlos Alvarado.

Los florenses llevaban una cómoda victoria 2-0 y la anotación de los porteños llegó por obra del paraguayo Renzo Carballo, al 52.

Sin embargo, previo a la anotación del sudamericano hubo un empujón de Daniel Colindres contra el hondureño Getsel Montes.

Herediano recibió a Puntarenas FC, en partido de la Jornada 5, Torneo de Clausura 2026
El gol de Puntarenas FC no era válido, de acuerdo con el exárbitro Henry Bejarano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No es gol legal

El exárbitro Henry Bejarano afirmó que el gol del Puerto no debería de ser válido, por la falta que hubo segundos antes, contra el catracho.

“Hay un empujón muy claro a favor del jugador de Herediano. Qué increíble esto, tiene que intervenir el VAR”, afirmó el analista.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
