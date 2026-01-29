Herediano vs Puntarenas FC: el gol del Puerto no es válido y acá le contamos por qué

Herediano lleva la ventaja ante el Puntarenas FC, pero el gol del descuento de los naranjas encendió la polémica en el estadio Carlos Alvarado.

Los florenses llevaban una cómoda victoria 2-0 y la anotación de los porteños llegó por obra del paraguayo Renzo Carballo, al 52.

Sin embargo, previo a la anotación del sudamericano hubo un empujón de Daniel Colindres contra el hondureño Getsel Montes.

El gol de Puntarenas FC no era válido, de acuerdo con el exárbitro Henry Bejarano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No es gol legal

El exárbitro Henry Bejarano afirmó que el gol del Puerto no debería de ser válido, por la falta que hubo segundos antes, contra el catracho.

⏰ 52’ Gol de Renzo Carballo que con un cabezazo pone el 2-1 y descuenta para Puntarenas. pic.twitter.com/zUsRS3KDHX — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026

“Hay un empujón muy claro a favor del jugador de Herediano. Qué increíble esto, tiene que intervenir el VAR”, afirmó el analista.