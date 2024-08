Horacio Elizondo hace arder el arbitraje con polémica respuesta que dio sobre Mariano Torres

Horacio Elizondo se tomó unos minutos en la conferencia para hablar sobre el tema de Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados)

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, fue parte de las personas que presentó oficialmente la herramienta del VAR en Costa Rica, pero en medio de la conferencia se refirió a una jugada de la Recopa que estuvo involucrado Mariano Torres del Saprissa al empujar a un asistente arbitral e hizo arder Troya.

El hecho cuestionado sucedió el 17 de julio de este año. Al minuto 88 Torres empujó al línea William Chow, mientras este se interpuso entre el argentino y Creichel Pérez de Alajuelense. La central Marianela Araya le mostró la tarjeta amarilla.

En la presentación del VAR este viernes, el periodista Daniel Jiménez del sitio web de Teletica le preguntó a Horacio por esa acción y se dio un debate por varios minutos sobre el tema.

El comunicador le explica la jugada a Horacio. El presi de los árbitros lo escuchó y, tras unos minutos de cruce de palabras, le respondió y reveló un dato que no se conocía de la situación hasta ahora.

LEA MÁS: Impunidad de Mariano Torres tras empujar a un línea tiene como los demonios a analistas arbitrales

“Si pasara que un jugador empuja a otro y el afectado no reacciona, ¿cuál sería la decisión que tome el árbitro? Ahí solo le sacaría amarilla a la figura que cometió el empujón, ¿por qué cambiaría con la figura del árbitro?

“Si fuera entre un jugador y otro sería tarjeta amarilla, no sé qué cambiar con que fuera hacia el árbitro, que tiene una distinción especial, que los ponen a los árbitros como personas majestuosas, que no se les puede tocar o decir nada, no no, son seres humanos, son de carne y hueso.

“Incluso hay una cuestión involuntaria que hizo Chow que ya se la hemos corregido, que fue poner el banderín sobre las costillas, yo quisiera verte a vos como jugador y un poco desbordado emocionalmente, que si te toca alguien de esa manera, esto no quiere decir que esté bien o mal, no entraré en ese lugar, puede provocar una reacción y sacarte la mano porque me está molestando.

“Sacarle la mano de esa forma no le veo nada de malo y nosotros no debemos hacer eso”, cerró.

¿Están de acuerdo con lo que respondió Horacio sobre la situación?