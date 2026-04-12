El Pitazo

Importante jugador del Saprissa está jugando gratis contra Liberia y le contamos por qué

El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0, al cierre de la primera parte

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Por Henry Bejarano Matarrita

El juego entre Saprissa y el Municipal Liberia se tiñó de polémica al cierre de la primera parte.

Corría el minuto 35 y hubo una fuerte falta del defensor Kendall Waston sobre el jugador aurinegro Shawn Johnson.

El central Keylor Herrera no señaló la infracción de inmediato, sino que recurrió al VAR para revisar la jugada y a los minutos decidió seguir con las acciones.

Gran error

Según Henry Bejarano, la Torre tenía que dejar el terreno de juego por expulsión y explicó sus razones.

“Es una falta grave, es increíble cómo no sancionan al jugador, ni siquiera amarilla le sacaron”, dijo el experto.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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