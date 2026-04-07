Liberia vs San Carlos: ¿Era penal para los liberianos la falta en el segundo gol?

La polémica llegó al juego entre Liberia y San Carlos, que se lleva a cabo este lunes, en el estadio Edgardo Baltodano.

Al cierre de la primera parte, al 42, hubo una falta dentro del área sancarleña y minutos más tarde, el central Cristopher Ramírez señaló penal a favor de los aurinegros.

La falta que se analizó fue la de Yosel Piedra contra Abner Hudson y al 45, el delantero Erick “Cubo” Torres marcó el segundo gol de los liberianos, sin embargo, para el analista Henry Bejarano, la falta en cuestión no es penal.

Erick Torres marcó el penal para el Municipal Liberia. Foto: prensa ML. (Foto: prensa/Foto: prensa)

Jugada cuestionada

De acuerdo con Bejarano, la falta no puede ser sancionada como penal.

“Eso no es penal, porque es el jugador liberiano que patea, por detrás, por lo tanto, no es penal. El VAR increíblemente ratifica la acción, pero no era penal para Liberia”, dijo.

La jugada terminó en expulsión de Piedra, lo que complica por completo los planes de Wálter Centeno.

El juego entre Liberia y San Carlos va 3-1, al cierre de la primera parte.