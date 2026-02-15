El Pitazo

Liberia vs Saprissa: hay criterios divididos por el gol de Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez marcó el gol al minuto 84 y con su anotación les está dando la victoria a los morados, pero el tanto generó debate, por un posible fuera de juego

Por Henry Bejarano Matarrita

Ariel Rodríguez apareció para marcar el único gol del encuentro entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa.

El Samurái marcó el gol al minuto 84 y con su anotación les está dando la victoria a los morados, pero el tanto generó debate, por un posible fuera de juego.

Luego del gol del Sapri, a la central Marianela Araya la llamaron del VAR para analizar la jugada.

Liberia vs Saprissa, torneo de Clausura 2026.
Saprissa derrota a Liberia, este domingo. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

¿Es gol de Saprissa?

El analista Henry Bejarano determinó que el gol de los morados es válido y no hay fuera de juego.

Pero el exárbitro Marvin Amores tuvo un criterio distinto y para él, la sombra de Ariel delata que hay una posición adelantada y por eso el gol se debía anular.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
