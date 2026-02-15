Liberia vs Saprissa: hay criterios divididos por el gol de Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez apareció para marcar el único gol del encuentro entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa.

El Samurái marcó el gol al minuto 84 y con su anotación les está dando la victoria a los morados, pero el tanto generó debate, por un posible fuera de juego.

Luego del gol del Sapri, a la central Marianela Araya la llamaron del VAR para analizar la jugada.

Saprissa derrota a Liberia, este domingo. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

¿Es gol de Saprissa?

El analista Henry Bejarano determinó que el gol de los morados es válido y no hay fuera de juego.

Pero el exárbitro Marvin Amores tuvo un criterio distinto y para él, la sombra de Ariel delata que hay una posición adelantada y por eso el gol se debía anular.