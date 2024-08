Municipal Liberia da su versión sobre su negativa de reprogramar el juego contra Santa Ana

Municipal Liberia explicó que su estadio este viernes tendrá el examen final para definir si podrá recibir al VAR. (Rafael Pacheco Granados)

El Municipal Liberia dio su posición sobre la polémica que rodea su próximo juego contra Santa Ana FC, debido a su negativa de reprogramar el partido fijado para este viernes en el estadio de Piedades, por no cumplir con los requerimientos exigidos por VAR, razón por la cual, no se inaugurará el videoarbitraje este fin de semana.

Walter Chévez, gerente general de Liberia, explicó lo sucedido, mediante un video compartido por el departamento de prensa.

“No fue que no aceptamos el cambio de sede, de hecho sí tuvimos la disposición de jugar en cualquier otra sede disponible que tenía el equipo de Santa Ana, siempre y cuando fuera el viernes, porque tenemos un tema de logística con el equipo, como el viaje planeado, el hotel pagado, la planificación deportiva y a nosotros nos avisaron hasta el martes en la noche.

“Creemos que fue muy repentino y nos dieron muy poco margen de tiempo para cambiar algunas cosas de la logística”, explicó.

Confirmó que Santa Ana les propuso varias alternativas, pero ellos se negaron porque afectaba su logística.

“Desconozco cuáles estadios tienen disponibles, pero nos ofrecieron cambiar el partido al estadio Ernesto Rohrmoser del Sporting FC, pero jugar el sábado, en ese caso nos afectaba la logística, por ende no aceptamos la modificación”, describió.

Agregó que hasta sugirieron no participar en la rifa del VAR para no atrasar el lanzamiento de la herramienta este fin de semana, pero al final no se llegó a un acuerdo.

Como consecuencia, el partido se mantiene para este viernes a las 8 p. m., en estadio de Piedades, en transmisión de FUTV.

¿Aprobaron el VAR en Liberia?

Chévez dio nuevos detalles sobre si el estadio Edgardo Baltodano ya está aprobado para albergar el VAR y dijo que este viernes será un día clave.

“La prueba del VAR en el estadio Edgardo Baltodano será este viernes a las 3 p. m., el jueves de la semana pasada las modificaciones que solicitó la federación estaban al 90% listas, esperando que el viernes queden completamente listas y que todo salga bien. En horas de la noche nos dirán si el estadio estará aprobado”, cerró.