Puntarenas FC vs Alajuelense: analista dicta sentencia sobre el gol que le anularon a los porteños

Puntarenas FC estuvo cerca de marcar una tercera anotación contra Alajuelense, este sábado por la noche.

Al minuto 95 del encuentro que se disputó en el estadio Lito Pérez, el paraguayo Renzo Carballo envió la pelota al fondo del arco de Washington Ortega, pero el central Steven Madrigal invalidó la anotación.

De inmediato, lo llamaron de la sala VAR para revisar la jugada.

Puntarenas FC derrotó a Alajuelense por marcador 2-0, este sábado, en el estadio Lito Pérez. Foto: prensa PFC. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

¿Por qué anularon el gol?

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, el gol fue anulado correctamente y explicó por qué.

“Está bien anulado el gol, porque hay una interferencia. El jugador paraguayo está fuera de juego”, expresó el experto.

El encuentro cerró con marcador 2-0, a favor de los puntarenenses.