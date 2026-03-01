El Pitazo

Puntarenas FC vs. Alajuelense: ¿Merecía Alexis Gamboa ser expulsado del partido?

Puntarenas FC derrota 2-0 a Alajuelense, en el estadio Lito Pérez, y los leones juegan con uno menos

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

Puntarenas FC derrota 2-0 a Alajuelense, en su casa, el estadio Lito Pérez, y una acción en la segunda parte dio de qué hablar por la actuación de un jugador rojinegro.

Al minuto 62, el capitán liguista, Alexis Gamboa, cometió una fuerte falta sobre el volante del PFC Klíver Gómez, y el central Steven Madrigal no dudó para expulsar al jugador alajuelense.

Puntarenas FC es más que Liga Deportiva Alajuelense en el 'Lito' Pérez.
Alajuelense se quedó con un jugador menos, en el partido contra el Puntarenas FC, que se juega este sábado por la noche. Foto: Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Estuvo bien expulsado?

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, el accionar de Madrigal fue el correcto.

Al minuto 49, Gamboa se ganó una tarjeta amarilla y luego de la falta contra Gómez, el silbatero le sacó una segunda cartulina de ese color y de inmediato le mostró la tarjeta roja.

“Está bien expulsado, desde hace rato tuvo que haberse ido, por una acción anterior. Está bien que le sacara dos tarjetas amarillas”, señaló el analista.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Henry BejaranoAlajuelensePuntarenas FCAlexis Gamboa
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.