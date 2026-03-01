Puntarenas FC vs. Alajuelense: ¿Merecía Alexis Gamboa ser expulsado del partido?

Puntarenas FC derrota 2-0 a Alajuelense, en su casa, el estadio Lito Pérez, y una acción en la segunda parte dio de qué hablar por la actuación de un jugador rojinegro.

Al minuto 62, el capitán liguista, Alexis Gamboa, cometió una fuerte falta sobre el volante del PFC Klíver Gómez, y el central Steven Madrigal no dudó para expulsar al jugador alajuelense.

Alajuelense se quedó con un jugador menos, en el partido contra el Puntarenas FC, que se juega este sábado por la noche. Foto: Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Estuvo bien expulsado?

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, el accionar de Madrigal fue el correcto.

Al minuto 49, Gamboa se ganó una tarjeta amarilla y luego de la falta contra Gómez, el silbatero le sacó una segunda cartulina de ese color y de inmediato le mostró la tarjeta roja.

“Está bien expulsado, desde hace rato tuvo que haberse ido, por una acción anterior. Está bien que le sacara dos tarjetas amarillas”, señaló el analista.