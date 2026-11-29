En el cierre del primer tiempo del juego entre San Carlos y Alajuelense, los reclamos no se hicieron esperar, luego de una decisión que tomó el central Adrián Chinchilla.

Al minuto 45, el mexicano Raúl Vidal marcaba el que era el gol del empate para los Toros, pero segundos después se anuló la jugada.

El partido iba 1-0 a favor de los manudos, y este tanto representaba el empate, pero el réferi determinó que hubo una falta previa a la anotación y por eso el gol no valía.

🤔 ¿Era gol de San Carlos? Tras la revisión el árbitro anuló el gol del empate sobre el final del primer tiempo #FPDenFOX pic.twitter.com/ONPQdORaXJ — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 29, 2026

Bien anulado

El analista Henry Bejarano coincidió con la decisión de Chinchilla.

“El gol está bien anulado porque hay una falta previa (sobre Washington Ortega)”, dijo.

Luego cuestionó el accionar del cuarto árbitro Cristopher Ramírez, porque hubo fuertes reclamos de los jugadores sancarleños y no sancionó a los futbolistas.