El Pitazo

San Carlos vs Saprissa: ¿estuvo bien anulado el segundo gol de Kendall Waston?

Saprissa derrota a San Carlos, por marcador 0-1, en el estadio Carlos Ugalde

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Por Henry Bejarano Matarrita

El defensor del Saprissa, Kendall Waston, estuvo cerca de hacer el segundo gol para los morados, en el duelo ante San Carlos de este domingo, pero una serie de acciones dentro del área generaron debate, al cierre de la primera parte.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Carlos Ugalde va 1-0, a favor de los morados. En el tiempo de reposición, la Torre envió al fondo la pelota, con un cabezazo, luego de un tiro de esquina, pero el central David Gómez revisó la jugada.

La incertidumbre reinó en el estadio sancarleño y, al final, el silbatero decidió anular el tanto para la S.

Este es el equipo titular de Saprissa en el partido contra San Carlos.
Saprissa derrota a San Carlos, este domingo, en el estadio Carlos Alvarado. Foto: prensa Saprissa. (Prensa Saprissa/Saprissa)

Bien anulado

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, el gol de Waston fue bien anulado, por una acción de Gerald Taylor, quien estaba fuera de juego.

“La bola pegó en la espalda del defensor y se encuentra más cerca de la línea de gol”, añadió el experto.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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