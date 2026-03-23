San Carlos vs Saprissa: ¿Hay falta dentro del área a favor de los norteños?

Una jugada en el juego entre San Carlos y Saprissa, en el cierre de la primera parte, generó debate.

Al minuto 30, el jugador de los toros, Jorman Aguilar aprovechó un descuido de Kendall Waston y se fue solo con la bola, buscando el arco de Abraham Madriz, pero el defensor saprissista Jorkaeff Azofeifa detuvo la entrada de la pelota.

Azofeifa se barrió a Aguilar, para quitarle el balón y esta acción fue revisada por el equipo arbitral, pues inicialmente se señaló como penal.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Veredicto

El analista Henry Bejarano vio la jugada en cuestión y, para él, no había falta dentro del área para el equipo de Wálter Centeno.

“Eso no es falta, primero le saca el balón, es una acción normal del juego”, destacó el exárbitro.

Minutos después, llegaría el primer gol del Saprissa y a los 40 minutos, el juego iba 1-0, a favor de los morados.