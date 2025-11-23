Saprissa vs Herediano: árbitro David Gómez cometió una injusticia contra el Team

La polémica se hizo presente en el juego entre Saprissa y Herediano, que se lleva a cabo en el estadio Ricardo Saprissa.

Corría el minuto 27 del “Clásico del buen fútbol” y dentro del área hubo una falta de Óscar Duarte en contra de Elías Aguilar. Los jugadores rojiamarillos reclamaron la falta de penal y, de inmediato, el central David Gómez revisó la jugada, pero se decretó que no era sancionable.

Para el analista Henry Bejarano, los árbitros Brayan Cruz y William Mattus cometieron un error, al no sancionar el tiro desde los once pasos.

El análisis de Henry Bejarano

El exárbitro Bejarano vio la jugada y dijo lo siguiente:

“Es penal a favor de Heredia, porque hay un contacto contra Elías Aguilar. Es increíble que no se sancione la falta como tal”, afirmó.

El juego entre morados y florenses va 0-0.