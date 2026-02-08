Saprissa vs San Carlos: el tercer gol de los morados sí fue bien anulado y esta es la razón

Un gol que le anularon al volante Jefferson Brenes, en el juego entre Saprissa y San Carlos de este domingo, generó debate entre la afición morada.

Al minuto 82, el 10 morado envió la bola al fondo del arco del salvadoreño Mario González, pero el central Adrián Chinchilla invalidó la acción, por un aparente fuera de juego.

Pero la verdad, es que el gol no es válido, por otra razón.

Hubo una falta

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, el que parecía el tercer gol de los morados tenía que anularse por una falta que hubo previo a la anotación.

“Había juego peligroso y por eso el gol no es válido, es por una falta, no se anula por fuera de juego”, expresó.

El gol entre Saprissa y San Carlos terminó 2-1.