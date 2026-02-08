El Pitazo

Saprissa vs. San Carlos: ¿Estuvo bien señalada la falta de penal sobre Luis Javier Paradela?

Saprissa derrota a San Carlos, por marcador 2-1, gracias a los goles de Mariano Torres y Tomás Rodríguez

Por Henry Bejarano Matarrita

Una falta contra el delantero de Saprissa Luis Javier Paradela permitió abrir el marcador en el juego entre los morados y San Carlos, que comenzó a las 3 p.m.

Corría el minuto 31 del encuentro que se disputa en el estadio Ricardo Saprissa, cuando el jugador sancarleño Jean Carlo Agüero cometió una falta en contra del atacante morado.

De inmediato, el central Adrián Chinchilla señaló la falta dentro del área para la “S”.

Mariano Torres anotó el primer gol del Saprissa. Foto: prensa SC.
Bien señalado

En criterio del analista Henry Bejarano, la falta de penal estuvo correctamente sancionada.

“Bien pitado el penal, nada qué decir, actuó bien el árbitro”, destacó Bejarano.

Minutos después, el capitán saprissista, Mariano Torres, anotó el gol desde los once pasos, aunque rápidamente llegó el empate de Brian Martínez, luego el segundo de los morados lo marcó Tomás Rodríguez.

Henry Bejarano, analista arbitral, dice que al central actuó bien. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
