Saprissa vs Sporting: ¿Estuvo bien expulsado Kendall Waston?

Marianela Araya se apoyó en el VAR para expulsar a Kendall Waston. (Mayela López)

Kendall Waston se fue expulsado del partido Saprissa vs Sporting a los 81 minutos luego que la árbitro Marianella Araya revisara una acción en el VAR para tomar la decisión.

La réferi mandó antes de tiempo a las duchas al defensor morado por una falta sobre Royner Rojas en 3/4 de cancha en la que inicialmente le sacó tarjeta amarilla, pero al revisar la acción, cambió por roja.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue una decisión equivocada tanto del VAR como de la silbatera, pues a su criterio no era expulsión.

Kendall Waston se fue expulsado casi al cierre del partido. (Mayela López)

“La acción no es de juego brusco grave, es una entrada temeraria, para mí no es roja, no hay un punto de contacto donde uno pueda decir que es juego brusco grave”, opinó.

En la transmisión de FUTV indicaron que el castigo se por interrumpir una acción manifiesta de gol, detalle que para el analista tampoco es cierto.

“No puede ser una acción manifiesta de gol por la distancia, por el control del balón, por el número de jugadores defensores que restan y por donde fue la acción, no puede ser una acción manifiesta de gol. Era tarjeta amarilla por una entrada temeraria”, comentó.