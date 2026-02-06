Uno de los goles de Saprissa ante Carmelita no debió contar por este detalle, según Henry Bejarano

Saprissa gana 5-0 ante Carmelita al promediar 75 minutos de partido, resultado que está totalmente liquidado; sin embargo, hay un pero arbitral dentro de la goleada.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, explicó que el tercer tanto de los morados no debió contar en el marcador por un fuera de juego que no se pitó.

Para Henry Bejarano el tercer gol del Saprissa no debió contar en el marcador. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“El gol es fuera de juego porque hay un jugador de Saprissa que interfiere con el adversario y no debió contar. Es increíble que Juan Carlos Mora, el mundialista, no la haya sancionado”, opinó.

Para Bejarano, este tipo de acciones muestra que los árbitros están muy confiados en el apoyo del VAR y, cuando no lo tienen, quedan expuestos.

En el torneo de Copa no hay VAR dado que participan equipos de segunda división que no tienen las condiciones para poder instalar la herramienta.

Además, en el segundo tiempo, hubo un gol que no se le validó a Saprissa que debió contar, dado que se sacó el balón de adentro, lo cual no vio el línea Paul Robles.