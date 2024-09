VAR le salvó dos tortas graves al arbitraje entre Pérez Zeledón y Alajuelense ¿Qué pasó?

Con los penales no ha habido dudas, por más que uno lo fue a revisar el VAR. (Jose Cordero)

El VAR ya apareció en el juego entre Pérez Zeledón y Alajuelense pitando un penal claro en el área manuda, que acabó siendo el primer gol del partido para los sureños.

Una barrida que le hacen al generaleño Jefferson Rivera, entre Larry Angulo y Santiago Van Der Putten, a los 14 minutos, fue una falta que al réferi Rigo Prendas se le había ido. Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la falta era muy clara e incluso no se necesitaba de apoyo para pitar ese tipo de acción.

“Yo no sé porqué no sanciona el penal si lo tiene a dos o tres metros, eso es un claro error porque para eso no necesitas el VAR, ¿es que ya no quieren pitar penales?”, comentó Bejarano.

Al final, el VAR determinó que era penal, el cual lo anotó Jonathan Morán para poner a los Guerreros a ganar 1-0, aunque la ventaja no les duró mucho por otro penal, ahora en el área sureña.

Un agarrón claro sobre Santiago Van Der Putten ahora sí Prendas no tuvo dudas y pitó penal de inmediato, decisión que no tuvo variantes ni revisión alguna ante lo sucedido.

La pena máxima la anotó Alberto Toril para el 1-1, aunque luego Pérez se adelantó de nuevo con Joaquín Aguirre, un gol nítido sin reclamos ni revisiones.

Más tarde, hacia el cierre del primer tiempo, a los 43 minutos, en primera instancia, Prendas expulsó a Jefferson Rivera por un supuesto codazo a la cara de Diego Campos, pero el VAR volvió a aparecer para resolverle otra torta.

La revisión deparó que no era roja, pues el golpe no fue a la cara y no fue realmente intencional, decisión que avaló Bejarano.

“Eso no es de roja, es de amarilla, es otra jugada que no tuvo que aparecer el VAR porque no era roja, a este árbitro le cuesta mucho el tema de la discriminación de faltas”, añadió.