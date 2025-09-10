(Video) VAR se mete de nuevo con Costa Rica y nos callaron con un golazo impresionante

El VAR apareció en el juego de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La selección de Haití descontó en el marcador en el encuentro ante Costa Rica luego de un penal que la árbitro estadounidense Mary Penso pitó mediante el VAR.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja no hay duda alguna que se trató de una falta clara de penal de Joseph Mora, quien se desconcentró y metió una zancadilla.

La réferi gringa fue al VAR y no tuvo dudas para señalar la falta que cobró Duckens Nazon, penal que Keylor Navas atajó, pero en el rebote el haitiano anotó.

La torta fue seria y grave, pues hasta ese momento a los 53 minutos no había apuros para los ticos, pero eso les dio otro aire y más bien hasta nos empataron rapídismo.

Nazon volvió a aparecer luego de un tiro de esquina, dos cabezazos de los haitianos en el área y luego el nueve caribeño se mandó de chilena en una jugada que sorprendió a propios y extraños para poner el 2-2.

¡Golazo descomunal de Haití! Cierren el estadio pic.twitter.com/i1ZqWSNjzA — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Nada que reclamar, penalote pic.twitter.com/DIx0sxglI0 — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025