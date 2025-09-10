El Pitazo

(Video) VAR se mete de nuevo con Costa Rica y nos callaron con un golazo impresionante

Haití le empató Costa Rica con un penal que vio el VAR y luego un golazo de chilena, esto dijo el analista arbitral de La Teja

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Haití
El VAR apareció en el juego de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La selección de Haití descontó en el marcador en el encuentro ante Costa Rica luego de un penal que la árbitro estadounidense Mary Penso pitó mediante el VAR.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja no hay duda alguna que se trató de una falta clara de penal de Joseph Mora, quien se desconcentró y metió una zancadilla.

La réferi gringa fue al VAR y no tuvo dudas para señalar la falta que cobró Duckens Nazon, penal que Keylor Navas atajó, pero en el rebote el haitiano anotó.

La torta fue seria y grave, pues hasta ese momento a los 53 minutos no había apuros para los ticos, pero eso les dio otro aire y más bien hasta nos empataron rapídismo.

Nazon volvió a aparecer luego de un tiro de esquina, dos cabezazos de los haitianos en el área y luego el nueve caribeño se mandó de chilena en una jugada que sorprendió a propios y extraños para poner el 2-2.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Costa Rica vs HaitíVARHenry BejaranoDuckens Nazon
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.