Xelajú vs Alajuelense: Henry Bejarano da su veredicto sobre el penal que le señalaron a la Liga

Alajuelense viajó a Guatemala, para enfrentar al Xelajú en la final de la Copa Centroamericana y en la segunda parte hubo una acción que generó la polémica, en el estadio Cementos Progreso.

Al minuto 67, el árbitro hondureño Nelson Salgado señaló una falta en contra del defensor liguista Fernando Piñar y luego de algunos minutos, se sancionó la acción a favor de los rojinegros.

Ronaldo Cisneros anotó el gol, al minuto 74 y en el banquillo del equipo guatemalteco hubo reclamos, al considerar que no había falta.

Xelajú y Alajuelense se enfrentan este miércoles, por la final de la Copa Centroamericana. Foto: Prensa LDA. ( Foto: Prensa LDA./Foto: Prensa LDA.)

El análisis de Henry Bejarano

El analista Henry Bejarano fue claro y para él, la falta sí era penal a favor del equipo tico.

“Es una falta muy clara dentro del área y es increíble que se haya tenido que recurrir al VAR para afirmar que era penal. Bien sancionada la falta”, aseguró Bejarano.

El juego entre Xelajú y Alajuelense va 1-1 y la serie se alargó a los tiempos extras.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Bambino Pons insiste en que no era penal

El comentarista argentino Juan Manuel “Bambino” Pons insistió durante la transmisión del juego en ESPN, que el penal no era válido para él.

“Eso lo podemos debatir, pero para mí no hay penal”, le dijo Pons, al periodista costarricense Daniel Murillo, quien lo acompañó en la cobertura del juego.

El Bambino continuó, ante los reclamos en los banquillos:

“El único país en donde no contradicen al árbitro es en la Premier League”, sentenció.