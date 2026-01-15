El plan de Pérez Zeledón para volver a ser los guerreros del torneo nacional

Pérez Zeledón debutó con el pie derecho en el Clausura 2026 y apuntan a volver a posicionarse en los primeros lugares, para avanzar a las semifinales del torneo.

El asistente técnico del club Thomas Peñaranda destacó que en la campaña pasada, los guerreros estuvieron cerca de volver a disputar una segunda fase, pero el perder puntos en juegos claves les pasó factura y se propusieron que el estadio Municipal sea de nuevo la fortaleza del equipo que dirige Luis Javier Orozco.

“Estuvimos cerca el torneo pasado, hubo partidos específicos en los que nos pudimos ir arriba, pero fallamos como cuerpo técnico y ahora estamos entrenando más, mejor, nos exigimos más, que el cuerpo técnico se prepare más, cuidando más detalles.

Pérez Zeledón comenzó el Clausura 2026 con el pie derecho. Foto: prensa PZ. (Prensa PZ/Prensa PZ)

“Afortunadamente tuvimos tiempo para trabajar, hicimos una buena pretemporada y lo que queríamos era que los jugadores mostraran las ganas que tenían por jugar y estamos muy felices por lo que estamos viendo”, comentó.

Cada detalle cuenta

Sobre el trabajo del técnico mexicano, Peñaranda destacó:

“Es muy exigente, en el buen sentido de la palabra y recuerdo que luego del último partido del torneo pasado, que jugamos con Heredia nos fuimos para su casa a planificar y ver los objetivos de este campeonato.

Thomas Peñaranda, asistente técnico de Pérez Zeledón. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Cuida mucho los detalles y está muy feliz con su vida en costa Rica investigando, viendo qué herramientas podemos darle a los jugadores para crecer y nos encanta la forma en la que trabaja. Estamos muy contentos y los jugadores respaldan su trabajo”, afirmó.

El equipo josefino tuvo un debut de ensueño el martes anterior, cuando derrotó 3-1 a San Carlos y la consigna es clara: no perder puntos de local e intentar ser fuertes de visita.

“El equipo no avanza a semifinales desde el 2019 y por ende, se entiende la necesidad de volver a demostrar que somos los guerreros y hay que ir más allá, pelear todos los balones, presionar y obtener los mejores resultados”, comentó.