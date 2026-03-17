El plan del “Machillo” Ramírez para eliminar al LAFC sin morir en el intento

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense no se fía del empate (1-1) que el equipo obtuvo la semana anterior, en el juego de ida contra Los Ángeles FC; por la Copa de Campeones de Concacaf. Por eso, no se fía de la ligera ventaja que tiene el cuadro rojinegro.

Los leones anotaron en el primer partido en suelo estadounidense y un 0-0 en el estadio Alejandro Morera Soto le daría el pase a los cuartos de final del torneo regional y sobre lo físico y emocional, el Macho aseguró que el equipo está bien.

“Estudiamos el partido que tuvimos allá, se hicieron cosas muy buenas y estando acá en nuestra cancha, son finales y las finales hay que saberlas manejar. Un empate a cero nos da el pase, pero podemos buscar más cosas.

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”Hay que ser muy claros que tenemos al frente a un equipo que fue diseñado para ser campeón de la MLS. Tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y tratar de sacarle provecho, un partido con la pequeña ventaja que tenemos de saberla manejar, pero también con la intención de buscar el marco contrario", destacó.

Este decisivo partido será este martes, a las 7 p.m.

El juego entre Alajuelense y Los Ángeles FC será a las 7 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: AFP. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

En el presente

Ramírez habló de una estadística que le mencionaron, en donde, de 9 series de ida y vuelta en instancias finales, el entrenador ganó 8.

“Estamos en el presente y el presente indica que tenemos a un rival muy calificado, con grandes figuras. Cada serie es diferente y hay que buscar sacar ventaja.

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“Este partido para mí puede ser más complejo, porque nosotros queremos tener más posesión del balón, pero eso nos puede traicionar ante un equipo con grandes virtudes, como las transiciones que tienen ellos. Son partidos de cero errores”, añadió.