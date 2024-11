El poderoso Nissan Z 350 que impresiona en las exhibiciones de autos

Un Nissan Z 350 impresiona en las exhibiciones y ferias de autos, donde llama la atención de niños, jóvenes, adultos y todo aquel que ame los carros.

El auto es modelo 2003 y pertenece a Alonso Mora, vecino de Atenas de Alajuela, quien lo compró hace unos cinco años en una página de Internet, pero le ha hecho modificaciones a su gusto y hoy en día luce como un vehículo ideal para correr.

El carro de Alonso Mora es un verdadero chuzo. (Cortesía )

Mora le ha modificado la estética al carro original para hacerlo más aerodinámico, por ejemplo, le cambió el bumper delantero, le puso un alerón trasero, un difusor en el vidrio de atrás y otro en el bumper trasero, le metió aros más grandes, todo con el fin de darle un aspecto más deportivo. Cuenta con un motor 3500 V6.

Además, tiene modificada la mufla, es de tres pulgadas y le montó un impresionante equipo de sonido, que suena espectacular. Va montado en el cajón de atrás.

Alonso Mora lo llama el Zeta. (Cortesía )

Mora, quien llama a su chuzo el Zeta, comenta que solo lo tiene para exhibiciones, pero perfectamente lo puede llevar a cualquier lugar del país y se puede utilizar tanto para las ferias, como para uso diario o para correr.

“Es un carro muy llamativo, en las exhibiciones a la gente le gusta tomarse fotos y me piden que los monte al carro para sacar una foto agarrado al volante, también me piden que lo prenda el motor porque suena muy rico. Yo siempre los complazco, sino, no tiene sentido modificar carros”.

El equipo de sonido que tiene suena espectacular. (Cortesía )

En ese punto, hizo un énfasis especial con los niños, ya que le encanta ver esos ojos grandes viendo el carro fascinados y queriéndose montar. “Para mí, son primordiales, usted sabe que muchos sueños empiezan ahí. Un niño ve un carro y quiere estudiar para comprarse uno, mejor que ese”, comentó.

Otra situación que enfrenta constantemente son los potenciales compradores, pero Mora no está en disposición de venderlo, quiere disfrutarlo más.

El Zeta está bien lindo. (Cortesía )

El carro era gris cuando se compró, pero ahora le ha incorporado el negro wrap (un vinil) y luce ambos colores, no obstante, la intención del dueño es que el carro quede completamente negro. El gris que tiene es el original.

El motor del Z 350 es un 3500 V6 (Cortesía )

Mora hace algunas modificaciones al carro, con su propio conocimiento, pero también lo lleva a donde algún mecánico cuando la labor es más técnica y específica.

“Lo que son repuestos, algunos se consiguen en el país, pero cuando no hay, se mandan a traer a Estados Unidos”, manifestó.

Dijo que ha invertido bastante dinero en las modificaciones y que las hace poco a poco y que su pasión es personalizar autos y motos. Es su pasatiempo.