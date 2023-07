El pulpero que ha hecho saprissista a todo un barrio

Don Ricardo Sevilla es de esos morados de verdad. (Jose Cordero)

Este domingo 16 de julio, el Deportivo Saprissa cumple 88 años de una historia que ha escrito en letras doradas y en La Teja lo conmemoramos con una historia sobre uno de los pilares la institución: su afición.

Nos fuimos al sector sureste del centro de San José, a barrio Luján, específicamente al abastecedor La Reforma, ya que su dueño, don Ricardo Sevilla, mantiene una peculiar costumbre: convencer a los chamacos del barrio, a punta de chicles, helados y galletas, para que apoyen al Deportivo Saprissa.

En medio de su trajín diario, de atender clientes, conversar con proveedores y hasta acomodar productos, “Richard”, como es conocido en el barrio, hizo una pausa y nos contó la maña con la que ha logrado volcar a más de un manudo para que se haga fan del Monstruo.

“Llegaban muchos chiquillos del barrio a la pulpería y yo sabía que eran liguistas, así que les empezaba a regalar unos confites, pero con la condición que se hicieran saprissistas. Tenía un cliente que se llamaba Alberto Gamboa y era muy manudo, tenía un hijo que apoyaba a la Liga, pero a punta de confites se lo volqué a saprissista (risas) y ahora es un morado envenenado”, relató el pulpero.

Don Ricardo tiene 57 años de administrar la pulpería, un local que es uno de los puntos de referencia en barrio Luján por su cercanía con la escuela República de Chile y las oficinas centrales del Patronato Nacional de la Infancia, antes la atendía a tiempo completo, pero con el paso de los años ahora solo va por las mañanas, en las tardes lo cubre su hijo Gustavo.

LEA MÁS: Sorprenden a jugador del Herediano viendo al Saprissa en el estadio

Sus pósteres los guarda con mucho cariño, son como un tesoro. (Jose Cordero)

Pero aunque pasen los años, su tradición de convencer a los más pequeños se mantiene.

“Todavía la aplico, pero ahora es más con los nicaragüenses, porque son muchos los que compran cosas en la pulpería y los logro convencer para que apoyen al equipo, al punto que hasta les regalaría una camiseta”, agregó el pulpero.

El plan consiste en darles confites, chicles, galletas y hasta helados, ya cuando la cosa se pone ruda, aplica el plan del estadio, de llevárselos para que vivan en carne propia la euforia del club más ganador de Tiquicia, incluso una vez se pegó un susto.

“Cuando estaba el viejo estadio Nacional, a veces tiraban las famosas bolsas con orines en las graderías y en un partido de Saprissa me tiraron unas y otras le cayeron a los carajillos que había llevado, vi el que la tiró, me devolví y le di, dicen que después llegó la ambulancia para llevárselo porque quedó fatal (risas)”, recordó Sevilla.

Como Richard es muy conocido en el barrio, los papás de los chiquillos más bien eran sus cómplices, porque sabían que los cuidaría como si fueran de él.

“Los papás no me decían nada, porque como ellos me conocían y sabían que yo era saprissista, me decían: ‘llévelos, llévelos’, los subía al carro y nos íbamos al estadio, luego regresaban todos felices tras ver buen fútbol”, dijo.

Algunas paredes del local están decoradas con fotos del bicampeón nacional. (Jose Cordero)

Cambio de colores

Para terminar de redondear la historia les vamos a contar la de un caso de éxito del pulpero.

Fabián Rojas, un vecino del barrio de toda la vida, ahora tiene 27 años y en su niñez fue manudo, pero gracias a las mañas de Ricardo, al final se pasó a la acera morada.

“Yo era manudo por mi papá que le gustaba mucho la Liga, pero en ese tiempo él los madreaba mucho en las mejengas, uno cuando estaba chamaco no tenía tanta noción de eso y le decía que no me gustaba cómo trataba a los jugadores.

“Hace varios años, los domingos íbamos a misa de 9:30 a.m. y cuando regresábamos a la casa pasábamos por la pulpería de Richard a comprar cosas para el almuerzo, siempre me decía: ‘¿Por qué no te hacés morado?’, le decía que no, entonces él respondía: ‘Yo te voy a dar un helado cada domingo hasta que se haga morado’, en esos años uno chiquillo y con helados gratis cualquiera se emociona.

“Así que después de misa, volvíamos a pasar, me daba el helado y yo feliz de la vida, con el paso del tiempo terminé siendo morado gracias a él”, describió Fabián.

Hasta tiene guardado el ejemplar de Al Día de cuando Gabriel Badilla alzó la copa 30 del Monstruo. (Jose Cordero)

Con nada se pierde

Actualmente Ricardo tiene la pulpería decorada con cosas del club, desde los pósteres de los últimos campeonatos, hasta otros históricos de la época de los sesentas y setentas.

Incluso tiene un fólder que guarda viejas portadas de periódicos, la mayoría del extinto Al Día, ratificando que su pasión por estos colores nunca desteñirán.

Para cerrar con broche de oro, nos dijo que Saprissa es parte de su vida y el que le da muchas alegrías, aunque a veces pierda, lo seguirá apoyando desde cualquier lugar.