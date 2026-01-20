El Real Madrid de Arbeloa tuvo su primera gran noche en Champions League

La gran primera noche del Real Madrid de Álvaro Arbeloa fue en la UEFA Champions League, ante el Mónaco, con un contundente 6-1.

Los blancos venían de vencer al Levante por liga 2-0 el pasado fin de semana, pero habían dejado algunas incertidumbres por los pitos en la grada y por no haber mostrado una gran imagen, pero en la noche de Champions el nivel de los blancos fue arrollador.

El Real madrid aplastó 6-1 al Monaco (JAVIER SORIANO/AFP)

Kylian Mbappé se fue de doblete con los primeros tantos del encuentro, seguido de un gol de Franco Mastantuono para iniciar la etapa complementaria sentenciando el duelo.

Kehrer, al 55′ con un autogol, ya le puso números muy pesados al duelo con el cuarto, y Vinicius, al 63′, puso la manita al duelo.

Los franceses descontaron al 72′ por intermedio de Teze, pero Jude Bellingham colocó el 6-1 final al 80′, para concluir la gran primera noche del conjunto blanco de Arbeloa.